2019-11-16T10:43:35+03:00
Общество

Метель, гололед, потепление: МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде

Порывы ветра могут достигнуть 23 метров в секунду
САПОЖКОВА Александра
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Метель в Алтайском краеМетель в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Управление МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде 17 ноября.

По данным синоптиков, в регионе ожидается небольшой снег (в том числе мокрый), метель, на дорогах гололед. Порывы ветра могут достигнуть 23 метров в секунду. При этом потеплеет до 0...-5 градусов.

- При снегопаде и сильном ветре часто происходят порывы линий электропередач. Поэтому нельзя стоять под линией и подходить к оборвавшимся проводам. При перепадах напряжения в квартире немедленно выдерните все вилки из розеток, - говорят сотрудники ведомства.

Водителям при гололёде и снегопаде нужно ехать с низкой скорость (10-20 км/ч) и соблюдать дистанцию - видимость ухудшается, а тормозной путь увеличивается в 6-8 раз.

- Перед дальней поездкой важно проверить состояние автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, а также взять с собой топор, трос и обязательно заряженный мобильный телефон, - уточнили в МЧС.

В случае ЧП звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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