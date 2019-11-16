2019-11-16T08:36:39+03:00
Общество

Пассажиры: в аэропорту Барнаула задержали выдачу багажа из-за обледенелого люка

Сумки выдали через 1 час 20 минут
САПОЖКОВА Александра
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Барнаульский аэропортБарнаульский аэропортФото: Олег УКЛАДОВ
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Пассажиры рейса "Москва - Барнаул" сообщили об инциденте в аэропорту краевой столицы.

По их словам, утром 16 ноября задержали выдачу багажа из-за того, что в Москве якобы не обработали люк антиобледенителем, и он замёрз.

- В итоге багаж выдали через 1 час 20 минут, - написали в паблике "Инцидент Барнаул".

Впрочем, комментаторы отметили, что ничего страшного не произошло. На безопасности полета это никак не отразилось.

- А если бы там было животное? Замерзло? - задали вопрос в комментариях.

- Не переживайте, ничего с ним не случилось бы, - написали ответ.

Напомним, на Алтае минувшей ночью температура держалась в районе -30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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