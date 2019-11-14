В Бийске закрыли перинатальный центр
В четверг, 14 ноября, в Бийске на две недели закрыли Межрайонный перинатальный центр.
Он располагается на базе Центральной городской больницы наукограда. Закрытие связано с плановой санитарной обработкой. Работы по помывке отделения продлятся до 28 ноября.
- Санитарная обработка – это запланированная, стандартная процедура, которая проводится ежегодно для обеспечения эпидемиологического благополучия во всех медицинских организациях родовспоможения, - говорит Лариса Захарченко, заместитель главного врача КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск».
На время санобработки всех рожениц и беременных будут принимать в акушерском стационаре КГБУЗ «Городская больница, №2, г. Бийск».
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ИСТОЧНИК KP.RU