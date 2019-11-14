В Бийске закрыли перинатальный центр

14 Нояб. 10:11 2019-11-14T10:11:05+03:00

Он откроется после санобработки

Изменить размер текста: A A

В четверг, 14 ноября, в Бийске на две недели закрыли Межрайонный перинатальный центр.

Он располагается на базе Центральной городской больницы наукограда. Закрытие связано с плановой санитарной обработкой. Работы по помывке отделения продлятся до 28 ноября.

- Санитарная обработка – это запланированная, стандартная процедура, которая проводится ежегодно для обеспечения эпидемиологического благополучия во всех медицинских организациях родовспоможения, - говорит Лариса Захарченко, заместитель главного врача КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск».

На время санобработки всех рожениц и беременных будут принимать в акушерском стационаре КГБУЗ «Городская больница, №2, г. Бийск».

Читайте также:

Санатории Алтайского края в топе популярных мест отдыха осенью

Онкопсихологи обсудили, как победить страх перед интимной жизнью и родами после рака

ИСТОЧНИК KP.RU