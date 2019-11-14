Санатории Алтайского края в топе популярных мест отдыха осенью

14 Нояб. 09:52 2019-11-14T09:52:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Санатории Алтайского края вошли в ТОП-10 популярных направлений для осеннего отдыха. Данные оценивались по количеству броней путевок с 1 по 30 ноября.

Помимо нашего региона в топ вошли Московская, Тюменская, Самарская, Ленинградская, Нижегородская, Свердловская области, Башкирия, Татарстан и Удмуртия. Исследование проводил туристический портал ТурСтат. По его информации, продолжительность отдыха в санатории составляет от семи до 12 дней. При этом затраты выходят от 1,9 тысяч до 3,1 тысяч рублей за сутки.

- Всего в России более 1700 санаториев, из которых свыше 1000 расположены в не курортных регионах юга России и Ставрополья. Именно в санаториях регионов, представленных в рейтинге, отдыхает большинство населения страны, - пишет Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности со ссылкой на ТурСтат.

Что касается нашего региона, то на Алтае работает более 40 санаторно-курортных организаций. Единовременно они могут принять более 150 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU