Онкопсихологи обсудили, как победить страх перед интимной жизнью и родами после рака

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-13T13:14:18+03:00

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Опыт психологической работы Алтайского края с онкопациентами представлен на Всероссийском съезде онкопсихологов в Москве. О том, как бороться со страхами перед сексуальной жизнью и рождением детей после лечения по поводу рака, коллегам рассказала психолог краевого онкодиспансера Алла Лобанова.

Психологическая помощь онкопациентам в России только набирает обороты. Веками рак считался неизлечимым заболеванием, при котором профессиональная духовная поддержка «все равно умирающих» людей не имеет смысла. Сегодня, когда врачи научились успешно бороться со многими злокачественными опухолями, психологическая помощь онкобольным и их близким ставится в один ряд с традиционными методами лечения. Выздоровление будет более быстрым, если организму помочь в решении стресса, депрессии, страха, тревоги и других разрушительных психологических состояний, считают специалисты.

Актуальные вопросы психологической помощи онкопациентам обсуждались на XI Всероссийском съезде онкопсихологов в Москве, который в этом году собрал более 300 профильных специалистов не только из России, но и других стран мира: Австрии, Латвии, Белоруссии, Украины, Казахастана.

С авторским докладом выступила и психолог Алтайского краевого онкологического диспансера Алла Лобанова. Она рассказала коллегам, как с помощью комплексного подхода помочь семьям с диагнозом «рак» преодолеть психологические барьеры и отредактировать репродуктивное поведение.

Алла ЛобановаФото: Алтайский онкологический диспансер

По словам эксперта, это одна из наиболее частых проблем в онкопсихологии: из-за психологических барьеров люди часто отказываются от репродуктивного поведения, даже если оно им не противопоказано.

«В моей практике нередки случаи, когда женщины не хотят рожать детей, боясь тем самым спровоцировать новый рецидив заболевания. Многие пациенты и вовсе отказываются от секса, например, после удаления груди, матки, или после хирургического лечения рака простаты. Они испытывают стыд и страх телесной неполноценности не только перед своими партнерами, но и перед самими собой», - рассказала Алла Лобанова.

Доктор представила коллегам алгоритмы работы с подобными психологическими состояниями, рассказала об особенностях индивидуального консультирования и психологической помощи в группах, дала рекомендации по взаимодействию с родными онкопациентов и медицинским персоналом онкологических клиник.

«По большому счету эта работа должна начинаться еще со школы, с воспитания истинных семейных ценностей в подростковом возрасте. Ведь не секрет, что часто партнеры, не имеющие этих самых ценностей, бросают свою вторую половинку, едва узнав о страшном диагнозе», - призналась эксперт.

Также Алла Лобанова представила собственный опыт организации психологической помощи в Алтайском краевом онкологическом диспансере. Коллеги высоко оценили практику выявления психологических проблем пациентов в ходе активных профилактических обходов, а также консультирование врачей и медицинских сестер в вопросах экстренного оказания психологической помощи онкобольным.

ИСТОЧНИК KP.RU