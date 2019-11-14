Соцсети: в Барнауле кондуктор оттаскала подростка за волосы за плевок

14 Нояб. 05:19 2019-11-14T05:25:42+03:00

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В группе Barnaul 22 ищут свидетелей инцидента в троллейбусе маршрута №6. По словам обратившихся, 22 октября в промежутке времени между 10:18 и 10:30 между девочкой-подростком и кондуктором произошел серьезный конфликт.

«Кондуктор вцепилась девочке в волосы, также еще одна женщина-пассажир участвовала в этом», - пишет горожанка Оля Сурнина.

Женщина поблагодарила неизвестную молодую девушку, которая пришла ребенку на помощь. Судя по всему, родные ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы, поэтому нужны свидетели происшествия. В сообщении не указано, сохранились ли записи с камер видеонаблюдения, которые висят в троллейбусах.

В комментариях не все люди поддержали обратившихся. Так, жительница Барнаула Екатерина Гуряшина написала: «Ребенок, как вы выразились, харкнула в кондуктора, когда та сделала ей замечание. Хорош ребенок». Однако другие участники обсуждения отметили, что это не давало кондуктору права распускать руки.

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ИСТОЧНИК KP.RU