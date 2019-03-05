2019-03-04T16:16:27+03:00
Общество

Нехватка водителей и кондукторов в Барнауле составляет 40%

Большинство не выдерживают рабочего графика и хамства пассажиров
Анна СЕМИНА
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Кондуктор в БарнаулеКондуктор в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле за минувший год сложилась катастрофическая ситуация нехватки водителей общественного транспорта и кондукторов. По словам перевозчиков и представителей профильного комитета при администрации города, львиная доля сотрудников транспорта уходит из-за банальной усталости, непрекращающихся стрессов и низкой квалификации.

- В Барнауле отмечается острая нехватка квалифицированных водителей на автобусах и электротранспорте. Она достигает 40%, - подтверждает Сергей Щукин, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. – Из-за этого на предприятиях происходит нарушение режима труда и отдыха сотрудников. Проблема станет еще более актуальной с 1 июля текущего года, когда весь подвижной состав городского транспорта должен быть оснащен тахографами, предназначенными для регистрации режима труда и отдыха, а также скоростного режима транспортных средств.

Постоянный стресс

На электротранспорте проблема не только с водителями, но и с кондукторами - большинство уходит с работы по состоянию здоровья и из-за банального хамства пассажиров.

- В 2018 году в «Горэлектротранспорте» было 664 водителя. Из них повышение классности провели 33. Таким образом, теперь у нас водителей первого класса 20 человек, а остальные 13 – второго, - рассказывает Николай Петряшин, директор МУП «Горэлектротранс» города Барнаула. – Если говорить про кондукторов, то текучесть кадров составляет 40%. Абсолютно большинство из них возрастные. Это вы все можете видеть – что в трамваях, что в троллейбусах. Там работают люди, вышедшие на пенсию.

Большая текучка приводит к тому, что каждый месяц приходится проводить собрания. Во время этих инструктажей кондукторам в частности рассказывают о том, как быть с безбилетниками. По словам Петряшина, довольно часто его сотрудникам приходится сталкиваться со случаями откровенного хамства со стороны подростков.

- Заходит в вагон компания 16-летних подростков, которых и детьми-то уже не назовешь, а они и говорят: «Ваш директор сказал, что высаживать детей нельзя». И дальше едут бесплатно, - говорит руководитель предприятия. – Конечно, такое тоже сильно отражается на работе кондукторов.

Прямо скажем, не все выдерживают такое давление и отношение со стороны самих пассажиров и вынуждены уходить. Не многие могут выдержать постоянный стресс на работе. Как результат – те самые случаи ответной агрессии и хамства, о которых СМИ уже неоднократно рассказывали. Это абсолютно человеческий фактор и текучка кадров зачастую происходит именно по этой причине.

А вот индивидуальный предприниматель Сергей Гриднев своим сотрудникам повторяет как мантру: к пассажирам надо относиться с уважением, как к братьям и сестрам.

- Это такое общество и такие люди. У нас работают люди из нашего же общества – наши братья и сестры. Да, где-то отношения складываются, где-то нет, но я им говорю, что относиться надо просто по-человечески, - философствует Гриднев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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