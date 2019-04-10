Ребенка высадили из автобуса в Рубцовске из-за пяти рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-10T11:43:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый случай с высаживанием ребенка из автобуса произошел в Алтайском крае. На этот раз «отличился» Рубцовск.

Подробнее о случившемся написала мать ребенка в сообществе «Инцидент Рубцовск». В частности женщина сообщила, что мальчик ехал со школы. Уже в автобусе он обнаружил, что ему не хватает на билет пяти рублей. Кондуктор не стала церемониться с ребенком и высадила его на следующей остановке. Уточняется, что все произошло в автобусе маршрута №6.

Также женщина пишет, что поскольку ее сына высадили в незнакомом для него месте, он был дезориентирован. В итоге мальчик сообщил родителям название улицы и номер дома. Оттуда они его и забрали. К счастью, с ним ничего не случилось.

Напомним, что в феврале этого года подобный случай произошел в Барнауле. Тогда кондуктор автобуса №25 высадила ребенка в районе городской свалки.

Горожане обратили внимание на плачущую девочку и помогли ей.

ИСТОЧНИК KP.RU