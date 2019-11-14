2019-11-14T04:19:42+03:00
Экономика

В пригороде Барнаула продают землю под огромный поселок

«Пока он находится на удалении от цивилизации»
Анастасия Корягина
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Фото: Алтайский портал недвижимостиФото: Алтайский портал недвижимости
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В пригороде Барнаула продают землю под будущий коттеджный поселок. Территорию для него выделили за селом Фирсово. Рядом находится лес, озера, река Лосиха, а вот ближайшие населенные пункты пока расположены далековато: до Фирсово – 7 км, до Баюновских ключей – 9 км, до Барнаула – 20 км.

На таком же расстоянии пока находятся ближайшие трассы и объекты социальной инфраструктуры. Вдоль будущего поселка расположились несколько мелких и крупных озер, неподалеку протекает река Лосиха, проходит железная дорога. На окраине есть небольшой островокв лесу. Его предлагают использовать для размещения базы отдыха или учебного центра.

Собственник продает территорию на сайтах объявлений. Он указывает, что общая площадь земли составляет 90 га. С учетом градостроительных норм здесь можно нарезать 720 участков по 10 соток. В этом случае поселок будет одним из самых густонаселенных – в среднем в пригороде Барнаула располагают по 300 домов (нынешний максимум – 690), сообщает Алтайский портал недвижимости.

«Получены технические условия на газ и электроэнергию. Можно прописываться», – пишет продавец. Рассматривается продажа, инвестиции (долевое участие в строительстве поселка), обмен на недвижимость. Объект олценили в за 21,6 млн рублей из расчета 30 тыс. рублей за 1 участок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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