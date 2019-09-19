В Барнауле продают роскошную квартиру с солярием

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-19T13:14:01+03:00

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В Барнауле хотят продать необычную квартиру, оформленную в современном стиле. «Фишка» жилплощади – большой горизонтальный солярий.

Как сообщили в Алтайском портале недвижимости, в квартире автономное отопление от собственной котельной, теплые полы. А если станет слишком жарко, вас смогут остудить два кондиционера. Всего площадь квартиры - 120 квадратных метров, тут расположились просторные три комнаты, зал, отдельная кухня, вместительная прихожая, также есть совмещенный санузел и балкон.

В одной из комнат есть гардероб, установлен тренажер и горизонтальный солярий, где можно загорать в любое время. Также продавцы сообщают о множестве предметов роскошной мебели на фигурных ножках: такое кресло есть даже в ванной.

«Высота потолков – 2.8 м. Комплекс домов огорожен, детские площадки, лавочки», сообщает собственник, который, кстати, специально не работает с риэлторами. Без мебели собственница готова продать квартиру за 7 млн рублей, с мебелью – за 7,7 млн. Квартира находится по адресу Змеиногорский тракт, 104П/11.

ИСТОЧНИК KP.RU