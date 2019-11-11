2019-11-11T17:06:42+03:00
Политика

В Алтайском крае создают молодежное правительство

Войти в его состав могут жители региона от 18 до 38 лет
Анастасия Корягина
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Молодежь.Молодежь.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В Алтайском крае стартовал конкурс по отбору членов будущего молодежного правительства. Новый орган планируют сформировать к концу 2019 года. Он будет состоять из 21 жителя края в возрасте от 18 до 35 лет, пишет «Банкфакс» со ссылкой на начальника Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерину Четошникову.

По состоянию на 11 ноября на конкурс подали 33 заявки. Прием продлится до 27 ноября.

30 человек из числа заместителей министров и руководителей всех органов в структуре исполнительной власти региона будут курировать деятельность молодежного правительства.

По данным издания, программа дает сбои: с 8 по 11 ноября некоторые желающие войти в состав молодежного правительства края не могли оформить заявку. Однако Екатерина Четошникова заявила, что жалоб на работу ресурса не посупало, и заверила, что со стороны властей никаких препон для возможных конкурсантов нет.

Помимо возрастных рамок конкурсанты не должны иметь судимость и быть признаны частично или полностью недееспособными. Образование и профессиональный статус большой роли не играет. Важно, чтобы каждый из участников представил свою проектную программу, она была обоснована, актуальная и перспективна. Именно исходя из нее и будет производиться отбор, заявила Четошникова.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», в разделе «Мероприятия в вашем регионе» выбрать «Конкурс по формированию Молодежного правительства Алтайского края», заполнить краткую информацию о себе и подать заявку на участие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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