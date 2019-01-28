Чиновница, пристыдившая учителей за желание иметь «Мерседес», получала 126 тысяч рублей в месяц

Чиновница Екатерина Четошникова, которая назвала желание учителей иметь зарплату больше 9 тыс. рублей и ездить на «Мерседесе» «завышенными требованиями», сама отнюдь не бедствует.

На ее предыдущем месте работы, по данным за 2017 год, опубликованным на сайте алтайского педуниверситета, среднемесячная зарплата Екатерины Викторовны составляла больше 126 тыс. рублей.

Сколько она получает сейчас, на новом посту начальника управления молодежной политики – в правительстве не сообщают.

Скрин с сайта университета

Напомним, Екатерина Четошникова давала интервью порталу Amic. Речь шла об оттоке молодежи из края, которая ищет возможности лучшей жизни и большей зарплаты. На что женщина ответила, что «молодежи хочется всего и сразу, но должна быть адекватность во всем». Чтобы остановить отток людей из региона представитель правительства предложила «создавать условия и интегрировать ресурсы тех, кто работает с молодежью». А также использовать специальные программы.

– Но когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть? – задал вопрос корреспондент.

– Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе, - сказала чиновница.

«Я не это имела в виду»

Слова Екатерины растиражировали СМИ, на ее странице в соцсети появились гневные комментарии. После этого Екатерина поспешила оправдаться за свои слова.

Екатерина Четошникова о своих словах про "завышенные требования" 00:00 00:00

- Я понимаю, как на самом деле молодой специалист проходит свое становление, я сама учитель по профессии. Я точно не имела ничего такого в виду, понимаете? Я говорила о возможностях, которые нужно создавать для реализации молодежи и их профессионального роста. Это очень важно каждому молодому человеку. Безусловно, у молодых специалистов должна быть достойная зарплата. Я это ранее не раз говорила. Но получилось, что люди вот так интерпретировали фразу, которая была выхвачена из контекста. Я ничего такого не имела в виду, - объяснила Екатерина Четошникова «КП».

Такие заявления недопустимы

После разразившегося скандала губернатор края Виктор Томенко объявил замечание Четошниковой, сказав, что делать такие заявления недопустимо.

- Каждый из нас должен понимать, что общаясь с широкой аудиторией, он представляет всё правительство края. Это большая ответственность. Поэтому нужно тщательней продумывать свои формулировки и строго придерживаться общей политики, публично объявленной в программных и иных выступлениях губернатором, - сказал Томенко.

Об увольнении чиновницы речи не идет, в понедельник, 28 января она вышла на работу.

Взгляд с шестого этажа

«Не надо спускать на нее всех собак»

Владислав Вакаев, преподаватель кафедры философии и культурологи Алтайской педагогической академии:

- Я понимаю возмущение молодых педагогов и других специалистов, чей уровень дохода находится на неприлично низком уровне. Я как действующий преподаватель могу это подтвердить. Но я бы не стал спускать всех собак на Екатерину Четошникову, начинающего чиновника. Она точно не виновата в том, что сегодня происходит. Но я согласен с тем, что есть профессии, где специалисты относятся к категории с повышенной речевой ответственностью, где каждое слово может привести к негативным последствиям. Чиновникам нужно об этом помнить, тем более в условиях, когда общество недовольно и раздражено. В то же время, мы видим, региональная власть открылась для общества - в СМИ появилось много интересных интервью руководителей ведомств. Не хотелось бы, чтобы из-за этого досадного случая чиновники закрылись и приняли для себя решение лишний раз промолчать, чем потом получить в свой адрес нелестные комментарии.

Справка "КП"

39-летняя Екатерина Четошникова стала курировать работу алтайской «молодежки» с ноября прошлого года.

Образование высшее. В 2002 году окончила барнаульский педагогический институт по специальности «Педагог-психолог. Учитель английского языка».

С 2008 года занимается вопросами молодежной политики и общественными инициативами молодежи.

26 ноября 2018 года Екатерина Четошникова назначена начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края с временным исполнением обязанностей начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края.

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