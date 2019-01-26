2019-01-26T04:45:18+03:00
Общество

Чиновница назвала желание учителей иметь зарплату больше 9 тысяч «завышенными требованиями»

Такое заявление сделала куратор молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова
Иван ОЛЕКСЮК
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Екатерина ЧетошниковаЕкатерина ЧетошниковаФото: Личный архив героя публикации
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Очередное высказывание чиновников возмутило жителей, на этот раз Алтайского края. В интервью порталу Amic начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края Екатерина Четошникова назвала желание учителей иметь зарплату больше 9 тыс. рублей «завышенными требованиями».

Речь шла об оттоке молодых специалистов из края. Приводим отрывок из интервью:

Вы сказали в одном из интервью, что молодежь у нас умная. Я с вами в этом абсолютно согласен. Не кажется ли вам, что молодежь умна в том, что она требовательна к власти. Она не желает платить ипотеку 15 лет, уезжать из региона в поисках большей зарплаты. Вы представитель власти. Как удовлетворить эту категорию людей и выстроить диалог?

– Должен быть баланс. Естественный максимализм – это нормально. Молодежи хочется всего и сразу. Но должна быть адекватность во всем. Эту адекватность нужно воспитывать с детства. Все мы понимаем, если ребенок бьется об пол, желая, чтоб родители купили ему игрушку – это ненормальное поведение. Надо разговаривать с молодежью. Нужно, чтобы молодежь понимала, что не бывает все и сразу.

Как это сделать, как заставить молодежь не уезжать из Алтайского края?

– Создавать последовательно условия, должны интегрировать все ресурсы тех, кто работает с молодежью. В том числе бизнес, СМИ. Есть специальные программы.

Но когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?

– Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе, - сказала чиновница.

38-летняя Екатерина Четошникова стала курировать работу алтайской «молодежки» с ноября прошлого года.

До этого она занимала пост проректора по воспитательной работе в АлтГПУ и возглавляла региональный центр развития добровольчества. Женщина известна как активный общественник, за что имела поощрения от регионального правительства.

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