Чиновница назвала желание учителей иметь зарплату больше 9 тысяч «завышенными требованиями»

Очередное высказывание чиновников возмутило жителей, на этот раз Алтайского края. В интервью порталу Amic начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края Екатерина Четошникова назвала желание учителей иметь зарплату больше 9 тыс. рублей «завышенными требованиями».

Речь шла об оттоке молодых специалистов из края. Приводим отрывок из интервью:

– Вы сказали в одном из интервью, что молодежь у нас умная. Я с вами в этом абсолютно согласен. Не кажется ли вам, что молодежь умна в том, что она требовательна к власти. Она не желает платить ипотеку 15 лет, уезжать из региона в поисках большей зарплаты. Вы представитель власти. Как удовлетворить эту категорию людей и выстроить диалог?

– Должен быть баланс. Естественный максимализм – это нормально. Молодежи хочется всего и сразу. Но должна быть адекватность во всем. Эту адекватность нужно воспитывать с детства. Все мы понимаем, если ребенок бьется об пол, желая, чтоб родители купили ему игрушку – это ненормальное поведение. Надо разговаривать с молодежью. Нужно, чтобы молодежь понимала, что не бывает все и сразу.

– Как это сделать, как заставить молодежь не уезжать из Алтайского края?

– Создавать последовательно условия, должны интегрировать все ресурсы тех, кто работает с молодежью. В том числе бизнес, СМИ. Есть специальные программы.

– Но когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?

– Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе, - сказала чиновница.

38-летняя Екатерина Четошникова стала курировать работу алтайской «молодежки» с ноября прошлого года.

До этого она занимала пост проректора по воспитательной работе в АлтГПУ и возглавляла региональный центр развития добровольчества. Женщина известна как активный общественник, за что имела поощрения от регионального правительства.