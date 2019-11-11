Травматы и патроны пытались незаконно вывезти из Алтайского края
Алтайские пограничники зафиксировали два случая незаконного перемещения оружия и боеприпасов через государственную границу. Нарушители на машине пытались вывезти из региона травматические пистолеты и патроны.
«Контрабандистов» задержали в автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» в Рубцовском районе на минувших выходных. Документов на оружие и боеприпасы в обоих случаях не было. Нарушителей привлекли к административной ответственности по факту нарушения режима в пунктах пропуска через госграницу РФ.
По данным Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, в 2019 году в пунктах пропуска через границу задержали около 10 единиц оружия и более 300 штук патронов различного калибра, перевозимых в нарушение законодательства. Порядка 20 человек привлекли к административной ответственности.
Читайте также:
Житель Алтайского края из упрямства не подчинился пограничникам
Мужчина предпочел заплатить штраф, чем показать документы, которые у него были (подробнее)
Пограничник рассказал, как нарушители провозят наркотики (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU