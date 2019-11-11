2019-11-11T13:26:35+03:00
Общество

Травматы и патроны пытались незаконно вывезти из Алтайского края

Нарушителей задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ
Анастасия Корягина
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Алтайские пограничники. Фото: ПУ ФСБ по Алтайскому краюАлтайские пограничники. Фото: ПУ ФСБ по Алтайскому краю
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Алтайские пограничники зафиксировали два случая незаконного перемещения оружия и боеприпасов через государственную границу. Нарушители на машине пытались вывезти из региона травматические пистолеты и патроны.

«Контрабандистов» задержали в автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» в Рубцовском районе на минувших выходных. Документов на оружие и боеприпасы в обоих случаях не было. Нарушителей привлекли к административной ответственности по факту нарушения режима в пунктах пропуска через госграницу РФ.

По данным Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, в 2019 году в пунктах пропуска через границу задержали около 10 единиц оружия и более 300 штук патронов различного калибра, перевозимых в нарушение законодательства. Порядка 20 человек привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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