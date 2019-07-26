2019-07-26T07:30:31+03:00
Общество

Житель Алтайского края из упрямства не подчинился пограничникам

Мужчина предпочел заплатить штраф, чем показать документы, которые у него были.
Анастасия Корягина
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Пограничники. Фото: ПУ ФСБ РФ по РАПограничники. Фото: ПУ ФСБ РФ по РА
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Житель Рубцовского района заплатил штраф из-за собственного упрямства и пренебрежения к российскому законодательству. Мужчина не пожелал остановиться по требованию пограничников и показать правоохранителям свои документы.

Как рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Алтайскому краю, мужчина имел право на пребывание в пограничной зоне как житель Веселоярска. Он ехал на своем авто по трассе А-322. В районе пограничного поста ему подали сигнал об остановке для проверки документов. Но мужчина, не снижая скорости, поехал дальше.

Пограничникам пришлось начать преследовать нарушителя. На подъезде к Горняку мужчину все же остановили и задержали. Выяснилось, что нарушитель испытывает «личную неприязнь к пограничникам», поэтому специально не остановился. Сельчанин считает, что не обязан предъявлять свои документы, раз живет в пограничной зоне. Он так и не показал их, хотя имел все необходимое при себе.

В итоге мужчине пришлось около двух суток объяснять тем, к кому он испытывает неприязнь, причины, обстоятельства и мотивы своего поступка. На сельчанина составили протокол и назначили наказание в виде штрафа. По словам пограничников, в суде мужчина все же признал свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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