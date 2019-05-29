2019-05-29T12:28:27+03:00
Общество

Пограничник рассказал, как нарушители провозят наркотики

САПОЖКОВА Александра
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ПограничникиПограничникиФото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю
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Алтайский ветеран пограничной службы Виктор Чуприн в интервью изданию АиФ-Алтай рассказал, как нарушители провозят наркотики через границу.

- Однажды при мне семья из Киргизии пыталась провезти героин в топливном баке «Мерседеса». Нас смутил звук из машины - какое-то клацанье, будто что-то стучит. Начали осматривать, в итоге в топливном баке нашли 11 контейнеров, в каждом по килограмму наркотика. Это была одна из самых крупных партий в регионе, - рассказал Виктор Чуприн.

Также был случай, когда в поезде граждане Узбекистана пытались провезти наркотики в женских туфлях.

- Смутило, что в купе у пассажиров было много обуви. Причем одна пара висела на стенке на крючке. Начали осматривать – обувь новая, но на ней свежий шов. Вскрыли – а там по всей длине платформы уложены пакетики с наркотой, - говорит ветеран.

Кроме того, алтайские пограничники находили наркотики в запаске колеса, а еще в обычном пакете с продуктами. Мужчина ехал на автобусе, а пакет с продуктами и героином закинул на верхнюю полку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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