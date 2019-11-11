Полицейские за два дня раскрыли жестокое убийство отца и дочери в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-11T09:04:03+03:00

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Барнаульские полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве, о котором стало известно вечером 8 ноября. В одной из квартир на ул. Советской Армии, 163а нашли двоих погибших: 62-летнего отца и 37-летнюю дочь. Оба были жестоко изрезаны. Криминалисты нашли на телах колото-резаные ранения шеи.

По подозрению в совершении убийства задержан мужчина 1970 года рождения. Он приходился сожителем погибшей женщине, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В момент задержания подозреваемый находился в квартире своих знакомых в Октябрьском районе Барнаула. Известно, что мужчина нигде не работает. Ранее он уже был судим за совершение разбоя и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю расследует уголовное дело. Следователи и сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства совершения преступления. За двойное умышленное убийство грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU