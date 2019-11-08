В барнаульской квартире нашли два мертвых тела

СЕГОДНЯ 18:45 2019-11-08T18:46:04+03:00

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Вечером 8 ноября 2019 года в одной из квартир дома на ул. Советской Армии, 163а в Барнауле обнаружили тела убитых мужчины и женщины. Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, погибли 62-летний хозяин квартиры и его 37-летняя дочь. У обоих обнаружили колото-резаные ранения шеи.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам убийства двух лиц. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Горожане комментируют произошедшее в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте". Люди предполагают, что причиной убийства могла стать банальная попытка воровства.

"В этой местности вчера некая женщина бегала по подъездам и проверяла, у кого открыты квартиры, путем дерганья ручек", - сообщил барнаулец Александр Орлов. "Мне знакомая звонила, у них по подъезду мужчина ходил... говорят,если дверь открыта, тихо хватают, что видят в прихожей, и быстро уходят", - подтвердила жительница Барнаула Ольга Бобровская.

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ИСТОЧНИК KP.RU