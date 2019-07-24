2019-07-24T13:51:52+03:00
Общество

Мусора.net: жители Топчихи устроили народный бунт против местного регоператора

Сельчане хотят провести еще серию митингов по проблемным вопросам
БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба реготделения КПРФФото: пресс-служба реготделения КПРФ
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В Алтайском селе 21 июля прошел самый крупный митинг за последние несколько лет. Проблемы, вызванные уборкой мусора новым регоператором, объединили жителей разных взглядов и убеждений.

Народный протест

Митинг против тарифов регоператора Алейской зоны «Спецобслуживание-Центральное» собрал больше трехсот человек. Все они пришли с целью поднять общественный резонанс и привлечь внимание к своей проблеме. Место проведения акции выбрали вдалеке от центра села, чтобы разместиться могли все желающие. Первым слово взял активист топчихинского райкома КПРФ Вячеслав Лаптев. Также на акции выступала депутат АКЗС Вероника Лапина.

Жители Топчихи крайне недовольны работой регоператора. Они пояснили, что у них накопилось к организации множество вопросов, на которые им никто не отвечает, поэтому они решили пойти на крайние меры. Сельчан беспокоит отказ от перерасчета за необоснованные начисления в случаях, когда услуга не оказывалась. Также местные жители считают, что установленный в размере 68,7 рублей за кубометр тариф является завышенным.

Митингующие выходили с плакатами: «Нет мусорному грабежу!», «Почему мусор по цене золота», «Спасите наши карманы» и проч. Выступали местные активисты, руководители топчихинских общественных организаций. Участники акции выкрикивали лозунги и требовали представителей регоператора выйти на связь с территориальным общественным самоуправлением.

- В нашей семье мусор этой категории доедают домашние животные, почти как у всех местных жителей. Кто-то держит коров, кто-то отдает остатки еды собакам. Тариф за вывоз мусора почти как в городе, но у нас далеко не столько мусора, как там. А стройматериалов и мебели у нас на выброс почти нет, что-то сжигается, что-то разбирается на дороги, - рассказал сельчанин Алексей Кувайлов.

Акция помогла привлечь внимание к проблеме.

- В Топчиху приехали представители регоператора. С ответным словом выступил директор «Спецобслуживание-Центральное» Алексей Щербатов. Он объяснил, что в интересах компании уладить конфликт. Регоператор рассмотрит резолюцию, чтобы прийти к общему знаменателю по спорным вопросам, - сказали корреспонденту "Комсомолки" в компании «Спецобслуживание-Центральное».

В резолюции к акции местные жители указали, что «такие виды мусора, как навоз, строительный мусор или мусор после обработки сада в список ТКО не входят, так за что же мы должны платить?»

Фото: пресс-служба реготделения КПРФ

Фото: пресс-служба реготделения КПРФ

За экологию

Местные жители также выразили согласие с тем, что пора избавляться от неэкологичной упаковки. Топчихинцы переживают по поводу объемов стеклотары на свалках, которые можно сократить, если ввести единые стандарты для сдачи. Сельчане против загрязнения окружающей среды и за переработку пластика и стеклотары. Топчихинцы заявили, что пора задуматься над продвижением экологичной упаковки, а предприятия, которые этим займутся, должны субсидироваться.

Планы на будущее

Жители села планируют выходить на масштабные акции, пока не добьются результата. Также они сообщают, что у них есть требования по поводу расселения жителей аварийного жилья. Топчихинцы планируют собираться в начале августа с новыми требованиями, они обращаются к СМИ Алтайского края, чтобы получить поддержку журналистов. Точной даты следующей акции пока нет, но сельчане уже готовят плакаты и продумывают план действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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