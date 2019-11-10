2019-11-10T07:10:19+03:00
Происшествия

Две аварии произошли в Славгороде, есть пострадавший

Информация появилась в соцсетях [ВИДЕО]
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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9 ноября в Славгороде водитель на легковом автомобиле снес новый забор Центральной районной больницы. Об этом сообщил подписчик сообщества «Инцидент Барнаул». Также сегодня, 10 ноября, на трассе Славгород-Яровое автомобиль съехал в кювет и наехал на препятствие.

Как говорится в видео, первое ДТП произошло возле ЦРБ Славгорода. Там видно, что автомобиль снес часть ограждения и перевернулся. Есть ли пострадавшие – неизвестно.

В Славгороде возле ЦРБ водитель на автомобиле снес новый забор и перевернулся (Инцидент Барнаул).

В соцсетях людей ужаснуло состояние территории больницы.

- Это точно больница? Больше похоже на крематорий, - пишет Edvard Sila.

- Не в обиду, а где там больница? Страшно даже представить прибольничную территорию..., - добавил Вячеслав Юрин.

Другая авария произошла сегодняшним утром на трассе Славгород-Яровое. Как пояснили в Госавтоинспекции Алтайского края, мужчина 1979 года рождения на автомобиле «Тойота-Калдина» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет. После этого автомобиль врезался в столб.

Водитель получил ушибы, но не госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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