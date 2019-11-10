Две аварии произошли в Славгороде, есть пострадавший
9 ноября в Славгороде водитель на легковом автомобиле снес новый забор Центральной районной больницы. Об этом сообщил подписчик сообщества «Инцидент Барнаул». Также сегодня, 10 ноября, на трассе Славгород-Яровое автомобиль съехал в кювет и наехал на препятствие.
Как говорится в видео, первое ДТП произошло возле ЦРБ Славгорода. Там видно, что автомобиль снес часть ограждения и перевернулся. Есть ли пострадавшие – неизвестно.
В Славгороде возле ЦРБ водитель на автомобиле снес новый забор и перевернулся (Инцидент Барнаул).
В соцсетях людей ужаснуло состояние территории больницы.
- Это точно больница? Больше похоже на крематорий, - пишет Edvard Sila.
- Не в обиду, а где там больница? Страшно даже представить прибольничную территорию..., - добавил Вячеслав Юрин.
Другая авария произошла сегодняшним утром на трассе Славгород-Яровое. Как пояснили в Госавтоинспекции Алтайского края, мужчина 1979 года рождения на автомобиле «Тойота-Калдина» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет. После этого автомобиль врезался в столб.
Водитель получил ушибы, но не госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU