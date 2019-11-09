2019-11-09T13:41:06+03:00
Происшествия

«Хрен вы у меня ее заберете»: на Алтае парень поджег свою машину, чтобы ее не увез эвакуатор

Он въехал на своих «Жигулях» в столб, а сотрудники ГИБДД начали оформлять происшествие
Иван ОЛЕКСЮК
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фото происшествияфото происшествияФото: со страницы vk.com/incident_brn
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«Хрен вы у меня ее заберете!» – с такими словами в алтайском селе Гришковка местный житель облил свою машину бензином и поджог. А все из-за того, что гаишники хотели отогнать его автомобиль на штрафстоянку.

Но их тоже можно понять – парень на своей семерке врезался в столб. Обо всем этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент Барнаул», которые стали очевидцами.

- Приехал эвакуатор. Увидев его, парень достал из багажника канистру с бензином, облил автомобиль и поджег, - рассказала Алина.

В социальных сетях парня поддержали.

- Вот это принцип, вот это решение, - пишут жители края. – Наверное, понимал, что выкупить назад не сможет. Да и смысла выкупать нет, «семерка» дешевле стоит, чем за неё взыщут, вот и сжёг, чтоб проблем было меньше.

Мы спросили в региональном управлении МВД, что же там все-таки произошло, по их версии. Так что официальный ответ будет опубликован в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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