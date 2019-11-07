Профилактические работы на ТВ пройдут в Алтайском крае
В связи с началом вещания региональных общедоступных каналов в первом цифровом мультиплексе, на телевидении в Алтайском крае пройдут профилактические работы. Об этом предупреждают в краевом управлении печати и массовых коммуникаций.
Так в ночь на 12 ноября с часу до шести часов в регионе пройдут профилактические работы. На этот период времени может пропасть вещание цифровых телевизионных каналов. Это касается всех населенных пунктов Алтайского края.
Стоит отметить, что подобные мероприятия проходят в регионе впервые.
Напомним, 3 июня этого года Алтайский край перешел на цифровое вещание. Новый формат предполагает точный, непрекращающийся сигнал, без помех и срывов. В звуке нет посторонних шумов, картинка перестает «плавать» и зависать.
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ИСТОЧНИК KP.RU