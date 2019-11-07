2019-11-07T11:00:20+03:00
Общество

Профилактические работы на ТВ пройдут в Алтайском крае

Это случится 12 ноября
Юлия ЕВГРАФОВА
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В связи с началом вещания региональных общедоступных каналов в первом цифровом мультиплексе, на телевидении в Алтайском крае пройдут профилактические работы. Об этом предупреждают в краевом управлении печати и массовых коммуникаций.

Так в ночь на 12 ноября с часу до шести часов в регионе пройдут профилактические работы. На этот период времени может пропасть вещание цифровых телевизионных каналов. Это касается всех населенных пунктов Алтайского края.

Стоит отметить, что подобные мероприятия проходят в регионе впервые.

Напомним, 3 июня этого года Алтайский край перешел на цифровое вещание. Новый формат предполагает точный, непрекращающийся сигнал, без помех и срывов. В звуке нет посторонних шумов, картинка перестает «плавать» и зависать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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