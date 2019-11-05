2019-11-05T12:17:26+03:00
Звезды

3D-кинозал откроют в селе Смоленское

На оборудование потратили пять миллионов рублей
Анна СЕМИНА
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Первый 3D-кинозал, созданный в рамках национального проекта «Культура», откроется в селе Смоленское Алтайского края. Праздник состоится в четверг, 7 ноября.

На покупку оборудования было потрачено почти пять миллионов рублей федеральных средств. Кинозал создали на базе многофункционального культурно-досугового центра. Он открылся в райцентре после капитального ремонта в 2014 года. По сути, здание пришлось практически полностью строить заново, потому что оно более десяти лет просто стояло закрытым. Из бюджета края на реставрацию потратили около 60 миллионов рублей.

- Федеральные средства поступили в Алтайский край по всероссийской программе поддержки кинозалов в населенных пунктах РФ, которая с 2019 года включена в национальный проект «Культура», - рассказывают в министерстве культуры Алтайского края. - Одна из задач программы — обеспечение равномерного доступа населения страны к произведениям киноискусства и увеличение доли российского кино в прокате в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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