В Алтайском крае отключили аналоговое ТВ

Утром 3 июня Алтайский край вошел в число регионов России, в которых телевизоры показывают только «четкие» каналы. Теперь те жители региона, которые не успели купить приставку или настроить каналы, увидят черный экран с номером «горячей» линии.

Преимущества новых сетей

Новый цифровой формат вещания предполагает точный, непрекращающийся сигнал, без помех и срывов. В звуке не может быть посторонних шумов, картинка перестает «плавать» и зависать. Всем зрителям, кто перешел на цифровое ТВ, должно быть доступно 20 стандартных каналов и два канала радиопередач.

В то время как аналоговое вещание в разных регионах и с разной отдаленностью от районных центров не отличалось стабильным сигналом. В некоторых дачных кооперативах или селах телевизоры нередко принимали меньше каналов. У кого-то антенна принимала до 10 каналов, у кого-то лишь несколько.

Напоминаем, купить ТВ-приставку можно в магазинах бытовой техники, электроники, радиотехники или в отделениях почты России. Самые недорогие стоят от 800 рублей.

- Сейчас к нам на горячую линию поступает много звонков, несмотря на то, что жителей края заранее предупреждали об отключении аналогового телевидения, все равно многие по разным причинам не успели подключиться, мы стараемся помочь всем обратившимся, - рассказала консультант сектора связи Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ирина Игорева

Как настроить антенну на устаревшем телевизоре

Сама настройка – несложный процесс, каждая цифровая приставка оснащена инструкцией по применению со схемами и объяснением по пунктам. Подключиться к цифровым каналам можно за несколько шагов:

1) Подключить антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключить видео- и аудио кабель к (красному и желтому) разъемам на телевизоре и цифровой приставке. Качество изображения будет лучше, если подключить приставку через кабель HDMI.

2) Подключить электропитание и включить телевизор.

3) Выбрать в меню источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др.

4) Произвести автоматический поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно найти каналы вручную, если вы знаете частоту телеканала.

Подсказка КП

Куда звонить, если возникли проблемы

Если у вас возникли проблемы при подключении, специалисты центра консультационной поддержки РТРС в Алтайском крае ответят на любые вопросы о цифровом телевидении с 8.00 до 17.00. Телефон: +7(3852) 53-82-71, +7(3852) 22-66-11 . Также можно получить консультацию по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.