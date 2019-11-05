Сотрудники УФСИН перехватили письмо с сим-картами
Сотрудники управления ФСИН по Алтайскому краю перехватили конверт с сим-картами, которые пытались передать заключенному.
Они находились в письме, которое передали обвиняемому, содержащемуся в следственном изоляторе №2 города Бийска.
- В отношении женщины, отправившей письмо с запрещенными предметами, составлен протокол об административном правонарушении, - отмечают в пресс-службе ведомства.
По статистике, чаще всего запрещенные предметы в исправительные учреждения и следственные изоляторы пытаются передать в посылках и передачах. Только за этот неполный год было изъято 7559 рублей, 32 мобильных телефона, 59 сим-карт и 15 зарядных устройств. По данным фактам было составлено 69 протоколов об административных правонарушениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU