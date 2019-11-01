Три года колонии получил водитель за смерть ребенка

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-01T10:47:41+03:00

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Житель Заринского района Алтайского края получил тюремный срок за гибель ребенка.

Трагедия произошла в июле этого года. В тот день мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц села в Заринском районе он не убедился в безопасности дальнейшего движения своего автомобиля, потерял контроль над управлением и перевернулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб несовершеннолетний пассажир, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему назначили три года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями также на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU