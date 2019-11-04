В Барнауле парень украл сережки из ювелирного магазина

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-04T10:22:27+03:00

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В минувшую пятницу, 1 ноября, в Барнауле неизвестный молодой человек украл сережки из ювелирного магазина.

Кража произошла в отделе в торговом центре «Юность». Неизвестный молодой человек позарился на пару золотых сережек. Однако он не учел одного факта – его лицо четко зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись была опубликована в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

На записи видно, как продавец достает из-под стекла лоток с серьгами и буквально на несколько секунд отходит. Этого времени воришке оказалось достаточно, чтобы спрятать в рукаве украшение.

Ювелирный салон (Инцидент Барнаул).

Один из участников группы оставил комментарий, где он утверждает, что ранее в паблике уже было видео с этим же человеком. Якобы около месяца назад в Томске он украл из ювелирного салона цепочку.

Всех, кто опознал данного гражданина или знает о его местонахождении, просят сообщить по телефону +7 964 603-79-29.

ИСТОЧНИК KP.RU