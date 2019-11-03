2019-11-03T07:41:49+03:00
Происшествия

Очевидцы: пьяный барнаулец оказался под колесами автомобиля

Мужчина бродил по проезжей части перед столкновением
Анастасия Корягина
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ДТП. Фото: "Инцидент Барнаул"ДТП. Фото: "Инцидент Барнаул"
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Ночью 3 ноября на проспекте Красноармейском напротив гостиницы «Барнаул» сбили мужчину. Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент Барнаул».

По информации свидетелей дорожно-транспортного происшествия, перед столкновением мужчина бродил по проезжей части. Его поведение указывало на то, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидцы сообщают, что пострадавший остался жив. Насколько серьезны оказались его травмы, пока не известно. Официальных комментариев по поводу аварии в ГИБДД не давали.

В комментариях барнаульцы сочувствуют водителю, которому теперь предстоит разбирательство с полицией и, возможно, наказание. Пострадавшего ругают. Также есть предложения на законодательном уровне закрепить вину пешехода в ДТП, если он был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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