2019-11-01T10:36:36+03:00
Происшествия

Жесткое столкновение легковушек произошло в Барнауле

Пострадали, как минимум, два человека – пенсионерка и ее внук
Анна СЕМИНА
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ДТП на Потоке в БарнаулеДТП на Потоке в БарнаулеФото: скриншот сайта
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Две иномарки в пятницу, 1 ноября, столкнулись в Барнауле на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой.

Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул», на месте дорожно-транспортного происшествия работали медики, полиция и сотрудники МЧС. Травмы получили как минимум два человека – это пассажиры автомобиля «Киа» - бабушка и внук, на вид лет десяти. Судя по всему, как раз в эту машину врезалась другая легковушка.

Судя по всему, опять виновата банальная невнимательность водителей, которые игнорируют дорожные знаки и не уступают путь другим. Подобные аварии происходят на данном перекрестке с завидной частотой и, как правило, причина столкновений одна и та же. Очередное ДТП породило в интернете спор о том, нужен все же на этом перекрестке светофор или нет. Мнения разделились: часть считает, что только это исправит ситуацию, другие уверены, что просто стоит быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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