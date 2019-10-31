В Барнауле прошел рейд по опасным участкам дорог
В Алтайском крае на ремонт опасных участков дорог было выделено 300 млн рублей. Часть перекрестков удалось обезопасить, но центр Барнаула все еще остается местом частых аварий, даже с участием пешеходов.
Как сообщили "Вести Алтай", один из самых опасных перекрестков Барнаула – пересечение проспекта Красноармейского и улицы Никитина. Только за прошлый год там пострадали шесть человек, теперь место сделали безопаснее. Движение на перекрестке регулируется светофором, а пешеходы ходят только там, где нужно. Специально для этого были установлены ограждения.
К сожалению, не везде принятые меры не везде помогают. Например, несмотря на установку камер видеонаблюдения, ограждений, специальной организации работы светофоров на пересечении проспектов Строителей и Социалистического, аварийность на данном участке не уменьшилась. Эксперты задумываются о пересмотре организации дорожного движения.
- Это единственный способ здесь остался для того, чтобы снизить аварийность. Это либо запрет левого поворота ( на проспект Строителей прим. Авт.), либо расщепление режима работы светофоров для того, чтобы убрать конфликт «транспорт-транспорт», - отметил начальник отдела комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Валерий Ведяшкин.
ИСТОЧНИК KP.RU