В Барнауле прошел рейд по опасным участкам дорог

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-31T12:19:00+03:00

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В Алтайском крае на ремонт опасных участков дорог было выделено 300 млн рублей. Часть перекрестков удалось обезопасить, но центр Барнаула все еще остается местом частых аварий, даже с участием пешеходов.

Как сообщили "Вести Алтай", один из самых опасных перекрестков Барнаула – пересечение проспекта Красноармейского и улицы Никитина. Только за прошлый год там пострадали шесть человек, теперь место сделали безопаснее. Движение на перекрестке регулируется светофором, а пешеходы ходят только там, где нужно. Специально для этого были установлены ограждения.

К сожалению, не везде принятые меры не везде помогают. Например, несмотря на установку камер видеонаблюдения, ограждений, специальной организации работы светофоров на пересечении проспектов Строителей и Социалистического, аварийность на данном участке не уменьшилась. Эксперты задумываются о пересмотре организации дорожного движения.

- Это единственный способ здесь остался для того, чтобы снизить аварийность. Это либо запрет левого поворота ( на проспект Строителей прим. Авт.), либо расщепление режима работы светофоров для того, чтобы убрать конфликт «транспорт-транспорт», - отметил начальник отдела комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Валерий Ведяшкин.

ИСТОЧНИК KP.RU