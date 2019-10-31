2019-10-31T12:19:00+03:00
Общество

В Барнауле прошел рейд по опасным участкам дорог

Выяснилось, что не все зоны удалось обезопасить
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Светофор на перекресткеСветофор на перекресткеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае на ремонт опасных участков дорог было выделено 300 млн рублей. Часть перекрестков удалось обезопасить, но центр Барнаула все еще остается местом частых аварий, даже с участием пешеходов.

Как сообщили "Вести Алтай", один из самых опасных перекрестков Барнаула – пересечение проспекта Красноармейского и улицы Никитина. Только за прошлый год там пострадали шесть человек, теперь место сделали безопаснее. Движение на перекрестке регулируется светофором, а пешеходы ходят только там, где нужно. Специально для этого были установлены ограждения.

К сожалению, не везде принятые меры не везде помогают. Например, несмотря на установку камер видеонаблюдения, ограждений, специальной организации работы светофоров на пересечении проспектов Строителей и Социалистического, аварийность на данном участке не уменьшилась. Эксперты задумываются о пересмотре организации дорожного движения.

- Это единственный способ здесь остался для того, чтобы снизить аварийность. Это либо запрет левого поворота ( на проспект Строителей прим. Авт.), либо расщепление режима работы светофоров для того, чтобы убрать конфликт «транспорт-транспорт», - отметил начальник отдела комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Валерий Ведяшкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаул и Белокуриха признаны здоровыми городами России
На устройствах Apple появилась алтайская клавиатура
Секретарь алтайских единороссов призвал партийцев быть ближе к народу
Более 70% работников Алтай-Кокса сделали прививку от гриппа
Главный Дед Мороз России приедет в Барнаул
Погода в Алтайском крае на 31 октября 2019 года: до +20
Барнаульцев обеспокоила строительная техника в парке "Изумрудный"
Экс-мэра Барнаула Сергея Дугина исключили из президиума регионального политсовета ЕР
Рубцовского полицейского обвиняют в фальсификации административного дела
Алтайским медсестрам и фельдшерам рассказали, как определить онкологию на ранних стадиях
Отель Radisson не будут строить на месте сквера в центре Барнаула
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%
Художница из Барнаула отказалась от мобильника
В Алтайском крае перекроют участки трасс из-за военных колонн
Поликлиники в Алтайском крае будут работать дольше
В Барнауле продают одну из самых маленьких квартир
Памятник архитектуры продали в Бийске за рубль
Воспитанник алтайского хоккея вошел в историю НХЛ
В Барнауле переложили водопровод для новой больницы
В Индустриальном районе Барнаула человек выпал из окна
За парковку на новой благоустроенной аллее в Барнауле будут штрафовать
Алтайские почтовики совместно с газетой «Комсомольская правда» объявляют детский конкурс «Моя мама лучшая на свете»