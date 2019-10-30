Митинг против строительства отеля на месте сквера перенесли в спальный район Барнаула

СЕГОДНЯ 04:33 2019-10-30T06:15:59+03:00

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Митинг в защиту барнаульского сквера, на месте которого планируется строительства отеля Radisson, перенесли с центра города на площадь Жукова. Как сообщает «Толк», активисты все же проведут акцию протеста, и не одну.

Ранее организатор акции Юрий Красильников говорил о возможном использовании звукоусиливающей аппаратуры. Митинг должен был состояться рядом со сквером на пересечении Социалистического проспекта и улицы Молодежная. Однако администрация города отказала в согласовании акции, в связи с тем, что 4 ноября там состоятся мероприятия, посвященные Дню народного единства.

В комитете общественных связей и безопасности администрации Барнаула добавили, что региональный закон предусматривает оптимальное расстояние проведения митингов: они не могут проходить на расстоянии менее 50 метров от детских площадок. А сквер находится недалеко от «Барнаульской крепости».

Мэрия предложила общественникам альтернативу - площадь Жукова на улице 50 лет СССР, организаторы решение поддержали. Митинг начнется 4 ноября в 13:00, а также 9 ноября в 12:00 на площади Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU