2019-10-25T08:36:07+03:00
Общество

Барнаульцы выйдут на митинг против строительства отеля Radisson

САПОЖКОВА Александра
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Юрий КрасильниковЮрий КрасильниковФото: Олег УКЛАДОВ
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4 ноября с 13:00 до 14:30 в Барнауле планируют провести митинг против строительства отеля Radisson.

Уведомление о мероприятии общественники уже направили в администрацию города. Фото документа размещено в telegram-канале "КПРФ-Алтай official". В нем говорится о том, что цель публичного мероприятия - "выражение мнений о застройках зеленых зон в Барнауле". В митинге примут участие, предположительно, 100 человек. Участники будут использовать звукозаписывающую аппаратуру. Один из организаторов акции - красный блогер Юрий Красильников.

Акция планируется в сквере, где и предполагается строительство отеля - на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического, сообщает МК на Алтае.

Ранее на одиночные пикеты против строительства Radisson выходили жительница Барнаула Татьяна Труфанова и уже упомянутый Юрий Красильников.

Читайте также: Барнаульцы протестуют в защиту сквера по-одиночке

ИСТОЧНИК KP.RU

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