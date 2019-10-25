Барнаульцы выйдут на митинг против строительства отеля Radisson
4 ноября с 13:00 до 14:30 в Барнауле планируют провести митинг против строительства отеля Radisson.
Уведомление о мероприятии общественники уже направили в администрацию города. Фото документа размещено в telegram-канале "КПРФ-Алтай official". В нем говорится о том, что цель публичного мероприятия - "выражение мнений о застройках зеленых зон в Барнауле". В митинге примут участие, предположительно, 100 человек. Участники будут использовать звукозаписывающую аппаратуру. Один из организаторов акции - красный блогер Юрий Красильников.
Акция планируется в сквере, где и предполагается строительство отеля - на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического, сообщает МК на Алтае.
Ранее на одиночные пикеты против строительства Radisson выходили жительница Барнаула Татьяна Труфанова и уже упомянутый Юрий Красильников.
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ИСТОЧНИК KP.RU