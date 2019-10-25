Барнаульцы выйдут на митинг против строительства отеля Radisson

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-25T08:36:07+03:00

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4 ноября с 13:00 до 14:30 в Барнауле планируют провести митинг против строительства отеля Radisson.

Уведомление о мероприятии общественники уже направили в администрацию города. Фото документа размещено в telegram-канале "КПРФ-Алтай official". В нем говорится о том, что цель публичного мероприятия - "выражение мнений о застройках зеленых зон в Барнауле". В митинге примут участие, предположительно, 100 человек. Участники будут использовать звукозаписывающую аппаратуру. Один из организаторов акции - красный блогер Юрий Красильников.

Акция планируется в сквере, где и предполагается строительство отеля - на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического, сообщает МК на Алтае.

Ранее на одиночные пикеты против строительства Radisson выходили жительница Барнаула Татьяна Труфанова и уже упомянутый Юрий Красильников.

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ИСТОЧНИК KP.RU