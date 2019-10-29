2019-10-29T09:56:56+03:00
Общество

В Барнауле ветер опрокинул остановку

О случившемся утром сообщили очевидцы
Юлия ЕВГРАФОВА
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Сильный ветер 29 октября опрокинул остановочный павильон в Барнауле. Об этом утром сообщили очевидцы в городском сообществе «Инцидент Барнаул».

Остановку общественного транспорта повалило в районе пересечения улиц Балтийской и Малахова. Павильон могло полностью перевернуть, этому помешал дорожный знак. Причина случившемуся - сильный ветер, который поднялся в краевой столице еще вчера, 28 октября.

По информации алтайских синоптиков, штормовое предупреждение будет действовать в регионе и 29 октября. В Алтайском крае ожидается ветер до 15-20 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 27 метров. В отдельных районах также ожидаются дожди.

К слову, в экстренных ситуациях жители региона могут позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России - 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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