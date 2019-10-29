2019-10-29T05:52:02+03:00
Общество

Штормовой прогноз сохранится в Алтайском крае

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с
Юлия ЕВГРАФОВА
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Сильный ветер в Барнауле срывает вывескиСильный ветер в Барнауле срывает вывескиФото: Анастасия Корягина
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Алтайские синоптики объявили штормовой прогноз на 29 октября. Причина тому – сильный ветер.

Так по информации специалистов, в этот день в регионе ожидается сильный ветер до 15-20 м/с, местами порывы могут достигать 27 метров в секунду. Также в отдельных районах 29 октября возможны дожди.

В связи с неблагоприятными погодными условиями необходимо быть осторожными на улицах и соблюдать правила безопасности. При сильном ветре возможны падения деревьев и рекламных щитов, конструкций крыш и других предметов. Поэтому сотрудники МЧС предупреждают, что в такую погоду не стоит укрываться под деревьями и находится рядом с шаткими конструкциями. В экстренных ситуациях нужно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России - 101.

Напомним, 28 октября в Алтайском крае также был объявлен штормовой прогноз из-за сильных порывов ветра. В этот день в Барнауле сорвало вывеску «Ашана» на торговом центре «Волна». По словам горожан, также падали деревья и рекламные конструкции, а на аллее в центре краевой столицы ветром сдвинуло даже лавочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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