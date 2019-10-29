У жилого дома в Барнауле обрушилась кровля

СЕГОДНЯ 05:27 2019-10-29T05:27:57+03:00

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В одном из трехэтажных домов Барнаула обрушилась часть кровли. При этом никто не пострадал.

Это произошло в доме по адресу переулок Крайний, 5, сообщает «Катунь 24». На место происшествия прибыли представители администрации Центрального района, а также сотрудники МЧС.

По результатам предварительной проверки выяснилось, что с парапета крыши упали 12 кирпичей. Также специалисты отметили, что угрозы разрушения здания нет. Внутри жилого дома никаких повреждений не обнаружили.

К слову, жители Алтайского края в соцсетях также стали обсуждать произошедшее. По их мнению, домов, у которых вываливаются кирпичи или разрушаются стены, в разных городах множество. Причина тому – плохо проведенная проверка, после строительства помещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU