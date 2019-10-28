Хозяйка свиней, покусавших 4-летнюю девочку, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-28T15:32:03+03:00

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В Алтайском крае в суд передано уголовное дело в отношении 60-летней жительницы Ельцовского района. Ее свиньи напали на маленькую девочку.

Напомним, инцидент произошел 10 июля в Ельцовке. В тот день две сестры шести и четырех лет гуляли по селу. Внезапно на них напали несколько свиней. Причем старшая девочка успела убежать, а младшая споткнулась и упала. Ей досталось больше всего.

- В результате нападения свиней девочка получила многочисленные укушенные раны всей поверхности тела. Ей потребовалась госпитализация, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту была назначена доследственная проверка. Как результат – на 60-летнюю хозяйку свиней завели уголовное дело. На этапе предварительного следствия пенсионерка своей вины не признала. Теперь рассмотрением произошедшего будет заниматься суд. Максимальная санкция по статье подразумевает арест на срок до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU