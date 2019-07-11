Свиньи напали на 4-летнюю девочку на Алтае

СЕГОДНЯ 18:31 2019-07-11T18:31:23+03:00

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Домашние свиньи напали на четырехлетнюю девочку. Инцидент произошел в среду, 10 июля, в селе Ельцовка Алтайского края.

Об этом сегодня сообщает сайт газеты «Алтайская правда» со ссылкой на собственный источник. По его информации, на ребенка напали сразу четыре свиньи. Почему это произошло – не известно.

- По имеющимся сведениям, за девочкой прибыл реанимобиль, который увез ее в Городскую детскую больницу Бийска, - сообщает издание.

В каком состоянии на данный момент находится пострадавшая пока не известно. В полиции информацию о происшествии подтвердили. На месте нападения была следственно-оперативная группа.

Жители села рассказывают, что домашние свиньи находятся на свободном выгуле. А между тем, даже голодное животное не будет нападать на человека без веской на то причины. Единственное что ее может спровоцировать – это запах крови.

- Изголодавшиеся животные обычно выбирают в качестве жертв слабых людей. Это может быть ребенок или пожилой человек, - сообщает источник информации.

ИСТОЧНИК KP.RU