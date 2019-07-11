Свиньи напали на 4-летнюю девочку на Алтае
Домашние свиньи напали на четырехлетнюю девочку. Инцидент произошел в среду, 10 июля, в селе Ельцовка Алтайского края.
Об этом сегодня сообщает сайт газеты «Алтайская правда» со ссылкой на собственный источник. По его информации, на ребенка напали сразу четыре свиньи. Почему это произошло – не известно.
- По имеющимся сведениям, за девочкой прибыл реанимобиль, который увез ее в Городскую детскую больницу Бийска, - сообщает издание.
В каком состоянии на данный момент находится пострадавшая пока не известно. В полиции информацию о происшествии подтвердили. На месте нападения была следственно-оперативная группа.
Жители села рассказывают, что домашние свиньи находятся на свободном выгуле. А между тем, даже голодное животное не будет нападать на человека без веской на то причины. Единственное что ее может спровоцировать – это запах крови.
- Изголодавшиеся животные обычно выбирают в качестве жертв слабых людей. Это может быть ребенок или пожилой человек, - сообщает источник информации.
ИСТОЧНИК KP.RU