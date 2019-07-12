Следственный комитет начал проверку после нападения свиней на ребенка

СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-12T06:55:11+03:00

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Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю начало доследственную проверку по факту нападения свиней на четырехлетнюю девочку.

Напомним, инцидент произошел 10 июля в селе Ельцовка. На маленькую девочку напали сразу четыре домашних свиньи, которые находились на свободном выгуле.

- Две девочки – старшая и младшая - гуляли на улице. Внезапно за ними погнались свиньи. Старшая успела убежать, а вот четырехлетняя упала. Животные сильно покусали ее. Ребенку потребовалась госпитализация. Сейчас она находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает, - рассказала «Комсомольской правде» - Барнаул» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Есть ли у девочки какие-то другие травмы, помимо укусов, а также общее состояние не уточняется. Что касается свиней, то в настоящее время решается вопрос о проверке частного подворья, где они содержались.

ИСТОЧНИК KP.RU