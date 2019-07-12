Следственный комитет начал проверку после нападения свиней на ребенка
Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю начало доследственную проверку по факту нападения свиней на четырехлетнюю девочку.
Напомним, инцидент произошел 10 июля в селе Ельцовка. На маленькую девочку напали сразу четыре домашних свиньи, которые находились на свободном выгуле.
- Две девочки – старшая и младшая - гуляли на улице. Внезапно за ними погнались свиньи. Старшая успела убежать, а вот четырехлетняя упала. Животные сильно покусали ее. Ребенку потребовалась госпитализация. Сейчас она находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает, - рассказала «Комсомольской правде» - Барнаул» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.
Есть ли у девочки какие-то другие травмы, помимо укусов, а также общее состояние не уточняется. Что касается свиней, то в настоящее время решается вопрос о проверке частного подворья, где они содержались.
ИСТОЧНИК KP.RU