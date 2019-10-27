Учительница из Барнаула, которая прославилась скандальным фото, переезжает в Москву

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-27T14:05:29+03:00

То самое фото, из-за которого разразился скандал Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова, которая уволилась из школы из-за скандала с фото, переезжает в Москву.

Как сообщает МК на Алтае, к этому ее вынудили бытовые проблемы и потеря части дохода от аренды недвижимости, которая принадлежит мужу.

- После увольнения Кувшинникова несколько месяцев работала в краевом институте повышения квалификации работников образования, где обучала учителей правильному ведению соцсетей. Но там она получала всего 14 тысяч рублей, а ранее в школе - 12 тысяч, - пишет издание.

Татьяна в качестве подработки рисует на заказ шаржи, но этого дохода явно не хватает. В итоге бытовые проблемы и вынудили Кувшинниковых уехать из Барнаула.

Напомним, барнаульскую учительницу выжили из школы после скандала с фото в коротком платье на турнике. Фото было сделано после соревнований по зимнему плаванию, которым Татьяна увлекается уже несколько лет подряд.

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ИСТОЧНИК KP.RU