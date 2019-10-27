Ремонт второго котла после аварии на ТЭЦ в Яровом завершат к утру 28 октября

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-27T10:54:00+03:00

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В Яровом после ЧП на ТЭЦ продолжаются работы по подключению домов к отоплению.

По словам главы города Виталия Самобочего, котел № 9 работает стабильно. А вот на котле № 7 выявили более значительные повреждения, чем предполагалось, поэтому его ремонт завершат только к утру 28 октября. Горячую воду в дома подадут 27 октября до 18 часов, сообщает сайт правительства региона.

- Температуру теплоносителя на ТЭЦ поднимают примерно на 3-4 градуса в час, чтобы избежать порывов на теплотрассах. Необходимости растапливать второй котел нет - для отопления города достаточно тепла, которое дает один. Второй котел держим в резерве, - пояснил глава.

Напомним, остановка работы ТЭЦ произошла утром 25 октября из-за нарушений в работе котельного оборудования. Все экстренные службы работают в плановом режиме. Ситуацию контролирует рабочая группа при правительстве региона и администрация Ярового.

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ИСТОЧНИК KP.RU