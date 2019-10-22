2019-10-22T08:07:22+03:00
Общество

В Барнауле после очередного громкого ДТП должны принять меры

Юлия ЕВГРАФОВА
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После очередного резонансного ДТП в Барнауле, когда на нерегулируемом пешеходном переходе сбили трех человек, вновь заговорили о том, чтобы перед ними установили искусственные неровности. Также на перекрестке, где и произошло ДТП, вскоре может появиться светофор.

Накануне прошла пресс-конференция, которая была посвящена итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет «Толк».

Одной из главных тем стало резонансное ДТП на Комсомольском проспекте, которое произошло вечером 20 октября. Тогда 45-летний водитель на «Киа» сбил трех людей на нерегулируемом пешеходном переходе. Девушек 22 и 23 лет и 59-летнюю женщину. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Так на пресс-конференции начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев отметил, что случившееся может послужить поводом для установки искусственных неровностей на пешеходных переходах.

Также был рассмотрен вопрос об установке светофора на данном участке дороги. Эта тема вскоре будет рассмотрена отдельно.

К слову, специалисты в ходе пресс-конференции отметили, что на отремонтированных дорогах число аварий уменьшается, но растёт тяжесть их последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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