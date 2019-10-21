2019-10-21T13:28:42+03:00
Общество

Сбитые на пешеходном переходе в Барнауле девушки не дышат самостоятельно

Водитель наехал сразу на троих пешеходов
Анастасия Корягина
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ДТП. Фото Barnaul 22ДТП. Фото Barnaul 22
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Пострадавшие в ДТП, которое случилось вечером 20 октября в Барнауле, находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в краевом минздраве.

Сбитые водителем на пешеходном переходе девушки (23 и 24 года) находятся на аппарате искусственной вентиляции легких в отделении анестезиологии и реанимации. Еще одна пострадавшая, женщина 59-ти лет, лежит в палате интенсивной терапии отделения тяжелой сочетанной травмы.

Напомним, авария произошла на пересечении улицы Анатолия и проспекта Комсомольского. По данным очевидцев, водитель буквально влетел в троих пешеходов, и чудом не задел идущего рядом ребенка. При этом у них не было в ушах наушников, говорят свидетели происшествия.

По предварительным данным, водитель был трезв. По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью людей, полиция возбудила уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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