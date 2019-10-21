2019-10-21T09:26:02+03:00
Происшествия

Девушка вылетела на рельсы на летней резине и начала веселиться

Участницу ДТП стали фотографировать, а она, смеясь, позировала для фото
Анастасия Корягина
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Веселая бийчанка. Фото: vk.com/incident_22Веселая бийчанка. Фото: vk.com/incident_22
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Во время снегопада 20 октября в Бийске девушка за рулем вылетела на трамвайные рельсы. Участники дорожного движения стали снимать ее на телефоны, а она не только не разозлилась, но и начала веселиться и позировать.

Судя по снимкам, машина девушки получила незначительные повреждения. Но в комментариях автовладельцы сообщили, что у автомобиля развалились колеса, и подвеске «пришла хана».

Многие люди, обсуждавшие фотографии позитивной девушки, поддержали ее. «А чего, собственно, расстраиваться-то? Жива, цела, а машина ... да и фиг с ней!», - пишут в соцсетях.

В ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируют гололедицу, поэтому ГИБДД и МЧС призывают автовладельцев быть осторожнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и сменить резину на зимнюю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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