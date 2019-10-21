Девушка вылетела на рельсы на летней резине и начала веселиться
Во время снегопада 20 октября в Бийске девушка за рулем вылетела на трамвайные рельсы. Участники дорожного движения стали снимать ее на телефоны, а она не только не разозлилась, но и начала веселиться и позировать.
Судя по снимкам, машина девушки получила незначительные повреждения. Но в комментариях автовладельцы сообщили, что у автомобиля развалились колеса, и подвеске «пришла хана».
Многие люди, обсуждавшие фотографии позитивной девушки, поддержали ее. «А чего, собственно, расстраиваться-то? Жива, цела, а машина ... да и фиг с ней!», - пишут в соцсетях.
В ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируют гололедицу, поэтому ГИБДД и МЧС призывают автовладельцев быть осторожнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и сменить резину на зимнюю.
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ИСТОЧНИК KP.RU