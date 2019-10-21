Объявилась первый кандидат в мэры Барнаула

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-21T11:42:32+03:00

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Алтайские коммунисты выдвинули претендента на пост главы Барнаула. Как сообщили в региональном отделении партии, им стала депутат БГД Елена Хрусталева. Это решение еще необходимо будет утвердить на заседании бюро алтайского крайкома.

Елена Хрусталева рассказала «Банкфаксу», что ее программа уже готова, но представлять ее официально она будет в декабре.

Интересно, что Хрусталева приходится внучкой бывшему первому секретарю Алтайского крайкома КПСС Александру Георгиеву, который руководил регионом на протяжении 15 лет, сообщает «Политсибру».

Конкурс по выборам мэра назначен на 6 февраля 2020 года. Все члены новой конкурсной комиссии от думы являются единороссами. Состав губернаторской части комиссии еще не обнародован. К самому отбору орган имеет право приступить только тогда, когда комиссия будет сформирована полностью.

Алтайские справедливороссы не оставляют надежды добиться возвращения прямых выборов градоначальника в Барнауле. Эсеры планируют инициировать опрос горожан и рассмотрят возможность внесения соответствующего законопроекта в АКЗС.

Справка

Елена Хрусталева родилась 3 июня 1960 года в Барнауле. Является профессором кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского медуниверситета. Доктор медицинских наук. Избрана в состав БГД в 2017 году по партспискам, входит в состав комитета по социальной политике.

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ИСТОЧНИК KP.RU