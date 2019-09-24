Возвращение прямых выборов мэра обсудят в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:40 2019-09-24T04:43:09+03:00

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В Барнауле хотят вернуть законопроект о всенародных выборах мэра. Такое предложение рассмотрят на предстоящей сессии краевого парламента, сообщает «Толк».

Такие поправки в краевой закон на обсуждение вынесли справедливороссы. Они объясняют, что вернуть прямые выборы необходимо из-за отрицательного опыта введения в Барнауле должности глава города, избираемого депутатами гордумы. А также по причине отсутствия должного уровня коммуникации между главой и жителями города и неудовлетворительным состоянием городского жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Так по последним данным эти изменения могут поддержать три оппозиционные фракции краевого парламента. Однако эксперты считают, что вероятность принятия этого законопроекта минимальная. Так что скорее всего оппозиционерам просто дадут право высказаться и на этом вопрос будет закрыт. Кстати его рассмотрят 17 по счету из 32.

К слову, очередная сессия краевого парламента состоится 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU