Нового мэра Барнаула выберут в феврале 2020 года

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-09T09:55:32+03:00

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Барнаульские народные избранники решили провести конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города. На очередном заседании городской думы этот вопрос был одним из первых для обсуждения.

Как сообщает «МК на Алтае», депутаты практически единогласно решили провести конкурс. 33 народных слуги проголосовали «за», три избранника воздержались, голосов «против» не было.

Конкурс на должность нового главы города городская дума проведет 6 февраля 2020 года. Кандидаты могут отправить свои документы уже в первой половине декабря. Далее специальная комиссия и правоохранители начнут заниматься проверкой претендентов. Потом кандидаты должны будут представить программу развития краевой столицы.

Прошлый глава города Сергей Дугин ушел со своей должности добровольно в конце лета. Сейчас временно исполняющим обязанности мэра назначен первый замглавы администрации города Вячеслав Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU