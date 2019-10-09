2019-10-09T09:55:32+03:00
Политика

Нового мэра Барнаула выберут в феврале 2020 года

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Барнаульские народные избранники решили провести конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города. На очередном заседании городской думы этот вопрос был одним из первых для обсуждения.

Как сообщает «МК на Алтае», депутаты практически единогласно решили провести конкурс. 33 народных слуги проголосовали «за», три избранника воздержались, голосов «против» не было.

Конкурс на должность нового главы города городская дума проведет 6 февраля 2020 года. Кандидаты могут отправить свои документы уже в первой половине декабря. Далее специальная комиссия и правоохранители начнут заниматься проверкой претендентов. Потом кандидаты должны будут представить программу развития краевой столицы.

Прошлый глава города Сергей Дугин ушел со своей должности добровольно в конце лета. Сейчас временно исполняющим обязанности мэра назначен первый замглавы администрации города Вячеслав Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На барнаульском стадионе «Лабиринт» появится скалодром
Гости площадки медуниверситета на Фестивале науки Алтая смогут ознакомиться с работой судебных медиков
«Динамо-Алтай» дома разгромило «Красноярских Рысей» 5:1
Жителя Барнаула поймали в лесу на «закладке»
На Алтае снова случилось землетрясение
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
Как самостоятельно оценить качество меда
Банкоматная сеть ВТБ на Алтае станет полностью бесконтактной
«Стальное дерево» подарило Заринску площадку для семейного отдыха
Приемная кампания в 2020 году в АлтГТУ начнется 15 июня
Жителей Алтая предупреждают о падении фрагментов «Протон-М»
В Барнаул из Питера отправили образцы сувенирного оружия Михаила Калашникова
В Белокурихе создадут новую зону отдыха
В Заринске на крыше многоэтажного дома заметили редкого черного аиста
На Алтае приостановился отток населения
Молодая девушка сокрушила соперницу пивной кружкой в лоб