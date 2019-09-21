В центре Барнаула могут построить отель международной сети Radisson

Одна из крупнейших гостиничных компаний мира «Radisson Hotel Group» высказала желание открыть свой отель в Барнауле, сообщают на официальном сайте Алтайского края.

Так в Москве 20 сентября глава региона Виктор Томенко встретился с директором по развитию бизнеса «RHG» Марией Зновой. А также с представителями компании «Премиум Строй-Алтай», которая в этом году в Барнауле сдала в эксплуатацию клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

Представитель Radisson сообщила, что они хотят выйти на гостиничный рынок Барнаула и Алтайского края.

- Мы заинтересованы в сотрудничестве. Для развития инфраструктуры, туризма и деловых связей Барнаулу необходима гостиница международного уровня с высокими стандартами обслуживания гостей, – также в ходе встречи высказался Виктор Томенко.

Стоит отметить, что было названо место, которое предварительно рассматривают под будущее строение. Это участок в центре Барнаула – пересечение Социалистического проспекта и улицы Молодежной.

Исходя из этой информации можно предположить, что речь идет о территории, где сейчас находится парк развлечений «Барнаульская крепость».

Напомним, после обсуждения генплана в июле этого года стало известно, что эта территория теперь значится как общественно-деловая зона. Жители краевой столице обеспокоились тем, что могут потерять еще одно место для отдыха.