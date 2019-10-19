Бийчанин угнал у своего приятеля автомобиль

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-19T10:09:10+03:00

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В Бийске 26-летний житель угнал у своего товарища автомобиль. Он хотел сначала по-хорошему получить авто, владелец дал ему отказ.

- Пока шли споры, молодой человек незаметно взял ключи от иномарки, вышел на улицу, сел за руль и поехал. Когда владелец транспортного средства увидел в окно, что машина отъезжает от ворот, сразу же сообщил о случившемся в полицию. Правоохранители ввели план «Перехват» и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Автомобиль возвращен хозяину, - сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю.

Похитителя посадили в изолятор и возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Угон). Похищение машины друга - не единственное, в чем подозревается ранее судимый бийчанин. Также он фигурирует в материалах о краже чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU