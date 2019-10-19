2019-10-19T16:37:24+03:00
Общество

«Хочу служить в полиции!» - в Рубцовске прошла профориентационная акция для выпускников

Иван ОЛЕКСЮК
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Цель акции - привлечение молодежи к службе в органах внутренних дел, повышение престижа службы и знакомство с деятельностью структурных подразделений полиции.

В ходе мероприятия более сотни будущих выпускников школ смогли воочию увидеть, как работают полицейские различных отделов. В процессе сотрудники кадрового подразделения межмуниципального отдела рассказали школьникам о преимуществах службы в полиции, ответили на вопросы ребят и провели среди них небольшой опрос. В основном, учащихся одиннадцатых классов интересовали вопросы поступления в вузы МВД России, вступительные экзамены и требования к физической подготовке.

Затем ребята посетили музей полиции. Председатель ветеранской организации Геннадий Дорохин рассказал посетителям об истории отдела, показал ценные экспонаты и реликвии, принадлежавшие стражам правопорядка. После увлекательной экскурсии по музею гости отправились в экспертно-криминалистический отдел полиции. Полицейские продемонстрировали ребятам содержимое специального чемодана, которым пользуются эксперты, показали, как с предметов снимаются отпечатки пальцев для раскрытия преступления.

Без сомнения, одним из самых интересных стало знакомство детей с работой кинологической службы. Полицейские - кинологи показали ребятам общий курс дрессировки своих четвероногих напарников. Рассказали о своей работе и сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и конвоя, которые продемонстрировали школьникам автомобили, специальную технику и средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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