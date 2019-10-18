ДТП заблокировало движение трамваев в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-18T10:51:40+03:00

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В Барнауле днем 18 октября на проспекте Красноармейском в районе пересечения с улицей Партизанской произошло ДТП.

Напротив "Сити-центра" столкнулись два авто - "Волга" и иномарка. В итоге иномарка оказалась на рельсах, заблокировав тем самым движение трамваев, сообщается в паблике "Барнаул 22".

- Который день аварии на трамвайных линиях, как специально, - написал один из комментаторов.

Кстати, утром Барнаул погряз в пробках из-за мокрого снега. Несколько важных магистралей «встали» по направлению к центру города. Горожане не исключают, что некоторые аварии 18 октября произошли именно по причине непогоды и затрудненной дорожной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU